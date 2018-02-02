Різка зміна погоди: після теплих вихідних в Україні вдарять морози до -10° (карта)
З понеділка, 5 лютого, погода на території нашої країни різко зміниться, очікуються мінусові температури.
5-го лютого в Україні відчутно похолодає до морозів. Тому, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, у понеділок після тепла на вихідних буде слизько.
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Протягом 3-4 лютого в Україні вируватиме циклон з опадами та вітром. Проте буде тепло, йдеться у її повідомленні у Facebook.
"У Києві суттєвіші опади ввечері 3-го, вночі 4-го лютого. Але тепло. 5-го лютого в столиці похолодає до -5...-8°С", - прогнозує Діденко.
Укргідрометцентр також попередив, що понеділок принесе погіршення погодних умов: на заході та півночі очікується різке зниження температури до -7...-10ºС, у центральних областях - до -5...-7°С, на півдні - до -1°С, сході - -5°С.
Як повідомляла Погода УНІАН, у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях 3 лютого очікується сильний дощ та мокрий сніг, у Карпатах — дуже сильний мокрий сніг, хуртовини та пориви вітру до 17-22 м/с.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +15°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+25°... +13°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+25°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+28°... +16°