Різка зміна погоди: після теплих вихідних в Україні вдарять морози до -10° (карта)

З понеділка, 5 лютого, погода на території нашої країни різко зміниться, очікуються мінусові температури.

Морози знову скують Україну / фото УНІАН

5-го лютого в Україні відчутно похолодає до морозів. Тому, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, у понеділок після тепла на вихідних буде слизько.

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Протягом 3-4 лютого в Україні вируватиме циклон з опадами та вітром. Проте буде тепло, йдеться у її повідомленні у Facebook.

"У Києві суттєвіші опади ввечері 3-го, вночі 4-го лютого. Але тепло. 5-го лютого в столиці похолодає до -5...-8°С", - прогнозує Діденко.

Укргідрометцентр також попередив, що понеділок принесе погіршення погодних умов: на заході та півночі очікується різке зниження температури до -7...-10ºС, у центральних областях - до -5...-7°С, на півдні - до -1°С, сході - -5°С.

meteo.gov.ua

Як повідомляла Погода УНІАН, у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях 3 лютого очікується сильний дощ та мокрий сніг, у Карпатах — дуже сильний мокрий сніг, хуртовини та пориви вітру до 17-22 м/с.