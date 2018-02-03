Укргідрометцентр попереджає про ускладнення погодних умов в ряді областей України
У Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях очікується сильний дощ та мокрий сніг.
Український гідрометеорологічний центр попереджає про ускладнення погодних умов в ряді областей України.
Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"За даними Укргідрометцентру, 3 лютого у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях сильний дощ та мокрий сніг, в Карпатах дуже сильний мокрий сніг, хуртовини та пориви вітру 17-22 м/с", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, за даними Укргідрометцентру, вночі та вранці 3 лютого в Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях буде туман, видимість 200-500 м.
Також у ДСНС попереджають про підйом рівнів води на річках України. "За даними Укргідрометцентру, 3-4 лютого на річках басейну Прип'яті продовжуватимуться підйоми рівнів води на 0,1-0,5 м та збільшення шару води на заплавах. Подальше руйнування льодового покриву з можливим різким коливанням рівнів води", - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з прогнозованими опадами, 3-4 лютого на річках карпатського регіону очiкуються пiдйоми рiвнiв води, зокрема, на річках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), Прута та Сiрету - на 0,3-1,0 м, подальше руйнування льодового покриву, мiсцями льодохiд, при цьому можливе формування заторiв льоду з рiзкими коливаннями рівнів води.
Також на бiльшостi рiчок Закарпаття синоптики прогнозують підйом рівня води на 0,5-1,5 м, в середнiх та нижнiх течiях рiчок Уж, Латориця та Стара - на 1,0-2,0 м, можливий вихiд води на заплаву. У нижнiй течiї Боржави підйом рівня води очікується на до 2,5 м, вихiд води на заплаву. Внаслiдок перезволоження землі в окремих мiсцях можливi зсуви грунту.
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