У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека
Синоптики також попереджають про сильний мокрий сніг та пориви вітру у Карпатах.
Синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку 3-4 лютого у Карпатах у зв'язку із хуртовинами.
Як повідомили в УкрГідрометцентрі, оголошено третій рівень сніголавинної небезпеки.
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"3-4 лютого, у зв'язку з хуртовинами, у горах Iвано-Франкiвської та високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). У горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.
Синоптики також попереджають про сильний мокрий сніг та пориви вітру у Карпатах.
Як повідомляв УНІАН, синоптики попередили про туман у 11 областях України, видимість 200-500 метрів.
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