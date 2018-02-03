У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

09:25, 3 лютого 2018
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Синоптики також попереджають про сильний мокрий сніг та пориви вітру у Карпатах.

У Карпатах оголошено 3 рівень лавинної небезпеки / zak.depo.ua
У Карпатах оголошено 3 рівень лавинної небезпеки / zak.depo.ua

Синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку 3-4 лютого у Карпатах у зв'язку із хуртовинами.

Як повідомили в УкрГідрометцентрі, оголошено третій рівень сніголавинної небезпеки.

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"3-4 лютого, у зв'язку з хуртовинами, у горах Iвано-Франкiвської та високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). У горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Синоптики також попереджають про сильний мокрий сніг та пориви вітру у Карпатах.

Як повідомляв УНІАН, синоптики попередили про туман у 11 областях України, видимість 200-500 метрів.

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