На Волині 20 населених пунктів залишилися без світла через негоду
Бригади обленерго відновлюють електропостачання.
У Волинській області внаслідок складних погодних умов знеструмлено 20 населених пунктів.
Про це повідомили у прес-службі Держслужби з питань надзвичайних ситуацій України.
"3 лютого через несприятливі метеоумови (дощ), сталося знеструмлення 20 населених пунктів у Волинській області. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, через ускладнення погодних умов в Карпатах зберігається третій рівень сніголавинної небезпеки.
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