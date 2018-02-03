На Волині 20 населених пунктів залишилися без світла через негоду

10:16, 3 лютого 2018
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Бригади обленерго відновлюють електропостачання.

20 населених пунктів на Волині залишилися без світла / фото УНІАН
20 населених пунктів на Волині залишилися без світла / фото УНІАН

У Волинській області внаслідок складних погодних умов знеструмлено 20 населених пунктів.

Про це повідомили у прес-службі Держслужби з питань надзвичайних ситуацій України.

"3 лютого через несприятливі метеоумови (дощ), сталося  знеструмлення 20 населених пунктів у Волинській області. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, через ускладнення погодних умов в Карпатах зберігається третій рівень сніголавинної небезпеки.

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