Прогноз погоди на 4 лютого: дощ, мокрий сніг і хуртовини повертаються в Україну

У Києві у неділю обіцяють дощ, вдень з переходом в мокрий сніг, пориви вітру – 15-20 метрів на секунду.

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Погода у неділю, 4 лютого, суттєво погіршиться. Впродовж найближчої доби у більшості областей України погоду визначатимуть активні атмосферні фронти.

Про це попереджають в Укргідрометцентрі.

За прогнозами синоптиків, мешканцям західних областей у неділю варто готуватись до мокрого снігу, можливе його налипання та навіть хуртовини. На дорогах – ожеледиця. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 3 морозу до 2 градусів тепла.

У північних областях вночі дощ, місцями сильний, вдень дощ з переходом в мокрий сніг. Стовпчики термометрів не опускатимуться нижче нуля і триматимуться в межах +1+6.

На решті території України також прогнозують дощі, вдень у східних областях місцями сильні, а температура впродовж доби сягатиме +4+9, у південних областях може піднятись навіть до +13.

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У Києві у неділю обіцяють дощ, вдень з переходом в мокрий сніг, пориви вітру – 15-20 метрів на секунду.

Вже з понеділка у всіх частинах України, окрім південної, очікується різке зниження температури вночі.

"Циклон зіб"є атмосферний тиск, пошарпає температуру, підвищить вологість, зробить дороги і ноги мокрими", - зазначила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 4 лютого:

Ужгород – +1…+3

Львів – 0…-2

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – 0…-2

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – -1…+1

Рівне – -1…+1

Житомир – 0…+2

Вінниця – +3…+5

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +9…+11

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +9…+11

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +2…+4

Суми – +3…+5

Полтава – +6…+8

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +5…+7

Луганськ – +5…+7

Харків – +6…+8

Київ – +2…+4