В Україні оголосили штормове попередження: очікується сильний вітер та ожеледиця

Вдень в південних, східних та більшості центральних областей пориви вітру 15-20 м/с.

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Сьогодні, 4 лютого, майже по всій Україні очікується погіршення погодних умов.

Про це попереджає Український гідрометцентр. Так, вдень в південних, східних та більшості центральних областей пориви вітру 15-20 м/с.

"У східних областях місцями сильний дощ; на дорогах західної частини ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що через негоду знеструмлено майже 400 населених пунктів у 7 областях, найбільше - на Львівщині.