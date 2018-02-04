В Україні оголосили штормове попередження: очікується сильний вітер та ожеледиця

12:08, 4 лютого 2018
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Вдень в південних, східних та більшості центральних областей пориви вітру 15-20 м/с.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Сьогодні, 4 лютого, майже по всій Україні очікується погіршення погодних умов.

Про це попереджає Український гідрометцентр. Так, вдень в південних, східних та більшості центральних областей пориви вітру 15-20 м/с.

"У східних областях місцями сильний дощ; на дорогах західної частини ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що через негоду знеструмлено майже 400 населених пунктів у 7 областях, найбільше - на Львівщині.

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