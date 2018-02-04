Також сьогодні у місті прогнозують складі погодні умови: мокрий сніг, пориви північного вітру, хуртовини, на дорогах ожеледицю.

У Львові за добу випало 64% місячної норми опадів / фото city-adm.lviv.ua

У Львові трохи більше ніж за добу випало 64% місячної норми опадів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради з посиланням на дані регіонального гідрометцентру.

«3 лютого випало 16,7 мм опадів, за ніч 4 лютого – 11,5 мм, що становить 64 відсотки місячної норми опадів. Норма опадів в лютому становить 44 мм», - зазначається у повідомленні.

За інформацією львівського гідрометцентру, сьогодні у Львові прогнозують мокрий сніг, на дорогах ожеледицю. Подекуди пориви північного вітру 15-20 м/с, хуртовини.

«Управління з питань надзвичайних ситуацій закликає учасників дорожнього руху бути максимально обережними: пішоходам не ходити під розлогими деревами і триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач. Водіям - за можливості утриматися від поїздок на власному транспорті, а водіям великогабаритного транспорту – об’їжджати Львів», - сказано у зверненні міськради до городян і гостей міста.

Також через загрозу падіння гілок та дерев у Львові сьогодні не працює Музей народної архітектури та побуту (музей під відкритим небом «Шевченківський гай»).

Читайте також В Україні оголосили штормове попередження: очікується сильний вітер та ожеледиця

Як повідомляв УНІАН, у Львівській області сьогодні вночі внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, сніг, налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач без електропостачання залишилися 220 населених пунктів.

Також, за попередніми даними, через сильні снігопади у Львові впало 10 дерев.