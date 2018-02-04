В Києві завтра суттєво похолодає, очікується ожеледиця - синоптик

14:47, 4 лютого 2018
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У понеділок температура повітря опуститься до -4...-8 градусів, надалі - ще нижче.

Циклон зсунувся на північний схід / фото УНІАН
Циклон зсунувся на північний схід / фото УНІАН

В Києві завтра, 5 лютого, суттєво похолодає, на дорогах очікується ожеледиця.

Про це повідомила синоптик Наталя Діденко в Facebook. "Наш циклон зсунувся на північний схід. Але його фронти залишають ще Україні дощі на Сході, Півдні та в Центрі аж по Черкащину, сніг - на Заході та трохи на Півночі.", - написала вона.

За її словами, сьогодні ще буде тепло в столиці, а вже завтра суттєво похолодає.

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"Стане слизько ходити. У понеділок температура повітря опуститься до 4-8 градусів морозу. Надалі - ще нижче" - Додала Діденко.

Раніше повідомлялося, що в Україні оголосили штормове попередження.

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