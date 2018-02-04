Рятувальники попереджають: в Карпатах значний рівень лавинної небезпеки
Також очікується підвищення рівнів води в річках Латориця і Тиса в місті Чоп.
У горах Iвано-Франкiвської, Львівської та у високогір'ї Закарпатської областей завтра у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами збережеться значний рівень сніголавинної небезпеки.
В Києві завтра суттєво похолодає, очікується ожеледиця - синоптик
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на дані гідрометцентру.
Крім того, 4-5 лютого очiкується пiдвищення рiвнiв води у річках Латориця та Тиса в місті Чоп.
Також 5-7 лютого у зв'язку зі значним похолоданням очікується відновлення льодових явищ на річках басейну Прип'яті.
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