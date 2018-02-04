Снігопади повертаються: в Рівненській області за добу випало 50% місячної норми опадів (фото, відео)

Складні погодні умови призвели до збільшення кількості ДТП в області: рятувальники витягли з кюветів 29 транспортних засобів.

у Рівненській області за добу випало 50% місячної норми опадів / фото dsns.gov.ua

У Рівненській області трохи більше ніж за добу випало 50% місячної норми опадів.

Про це кореспондента УНІАН повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, 3 лютого з другої половини дня та протягом ночі 4 лютого на території Рівненщини випало від 30 до 50% місячної норми опадів. Висота снігового покриву в області коливається в межах від 14 до 18 сантиметрів.

фото dsns.gov.ua

Як прогнозують синоптики, до вечора 4 лютого інтенсивність випадання снігу зменшиться, а температура повітря поступово знижуватиметься.

Вночі 5 лютого очікується 7-12 градусів морозу, вдень 4-9 морозу. 6-7 лютого нічна температура повітря ще знизиться на кілька градусів, а опади переважно припиняться.

Складні погодні умови призвели до збільшення кількості дорожньо-транспортних подій в області.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС у Рівненській області, протягом доби рятувальники витягли з кюветів 29 транспортних засобів (у тому числі пасажирський автобус з 26 пасажирами) та надали допомогу 63 громадянам.

Як повідомляв УНІАН, через негоду у Рівненській вночі було знеструмлено 22 населені пункти.