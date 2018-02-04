До України повернуться морози, на заході – снігопади (карта)

У центральних і північних областях вдень температура знизиться до -5...-7, вночі до -5...-12 градусів.

До України повернуться морози / фото УНІАН

На території України в найближчі дні очікується суттєве зниження температури, в західних областях – снігопади, повідомляє Укргідрометцентр.

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За даними синоптиків, 5 лютого в Україні, крім західних регіонів - мінлива хмарність, без опадів.

У центральних і північних областях вдень температура знизиться до -5...-7, вночі до -5...-12 градусів. У південних областях -1...+1 вдень, -1...-3 вночі.

На заході - сніг, температура вдень від -2...-7, вночі до -11 градусів, на Закарпатті та в Карпатах -5...-7.

Згідно з повідомленням, в горах Івано-Франківської, Львівської та у високогір'ї Закарпатської областей в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами зберігається значна сніголавинна небезпека 3 рівня.

фото meteo.gov.ua

6 лютого сніг очікується лише в Черкаській, Кіровоградській і Полтавській областях, на більшості території - мінлива хмарність, сонячно. Вдень на заході -3...-5, вночі до -14 градусів, у північних регіонах вдень до -6, вночі до -13, на сході вдень -1...- 3, вночі до -12 градусів, на півдні -1 ... +1, вночі -6.

фото meteo.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 лютого через ускладнення погодних умов (дощ, сніг, налипання мокрого снігу) сталося знеструмлення 394 населених пунктів у 7 областях. У Львові трохи більше ніж за добу випало 64% місячної норми опадів.