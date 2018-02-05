В Україні сьогодні похолодає, на заході пройде сніг (карта)

08:00, 5 лютого 2018
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На заході до -14°.

Сьогодні В Україні похолодає / УНІАН
Сьогодні в Україні похолодає / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 5 лютого, в Україні очікується похолодання.

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На сході без опадів, температура до -11°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +2°.

На заході України в понеділок пройде сніг. Температура до -14°.

У північних областях без опадів. Температура до -12°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до -12°.

Прогноз на 5 лютого / УНІАН
Прогноз на 5 лютого / УНІАН

За народним прогнозом, якщо 5 лютого птахи сидять на снігу - до відлиги.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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