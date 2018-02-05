У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до -5°

08:30, 5 лютого 2018
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Увечері температура до -8°.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 лютого у столиці пройде сніг, температура до -10°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -5°, ввечері -8°. Вітер північний та північно-західний, до 6,2 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:27, а зайде у 16:57.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 5 лютого, в Україні очікується похолодання.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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