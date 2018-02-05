Наслідки негоди в Україні: більше 100 населених пунктів залишаються без електроенергії

09:33, 5 лютого 2018
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На Львівщині без світла залишилися 95 населених пунктів.

Більше сотні населених пунктів залишаютсья без світла через негоду / Фото УНІАН
Більше сотні населених пунктів залишаються без світла через негоду / Фото УНІАН

Через негоду в Україні знеструмлено 112 населних пунктів у трьох областях.

У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до -5°

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, залишаються знеструмленими 112 населених пунктів у 3 областях, а саме: Львівська – 95 н.п., Закарпатська – 15 н.п.,  Рівненська – 2 н.п. Зазначається, що до відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у понеділок, 5 лютого, в Україні очікується похолодання.

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