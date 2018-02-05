Синоптики попереджають про ожеледицю в Україні

10:37, 5 лютого 2018
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Ожеледиці не буде тільки на півдні країни.

Українців попереджають про ожеледицю / УНІАН
Українців попереджають про ожеледицю / УНІАН

Сьогодні, 5 лютого, майже по всій Україні очікується ожеледиця.

У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до -5°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вдень 5 лютого в Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Ожеледиця в Україні / Укргідрометцентр
Ожеледиця в Україні / Укргідрометцентр

Нагадаємо, через негоду в Україні знеструмлено 112 населених пунктів у трьох областях.

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