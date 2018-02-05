Жертвою сильного снігопаду в Москві стала одна людина (відео)
Ще п'ятеро осіб постраждали.
Одна людина стала жертвою сильного снігопаду, що накрив Москву (РФ) 4 лютого.
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Ще п'ятеро осіб постраждали. Про це повідомив мер міста Сергій Собянін.
"За останніми даними, вже п'ять постраждалих. Будьте обережні. За прогнозом, погода буде погіршуватися", - написав він у Twitter.
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Крім того, сильний сніг повалив 2 тисячі дерев у Москві. За інформацією ТАСС, повалені дерева пошкодили більше десяти автомобілів.
За останніми даними, вже п'ять постраждалих. Будьте обережні. За прогнозом, погода буде погіршуватися.— Сергій Собянін (@MosSobyanin) February 4, 2018
Нагадаємо, через негоду в Україні знеструмлено 112 населних пунктів у трьох областях.
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