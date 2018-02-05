Погода на тиждень: в Україні похолодає та пройдуть снігопади (карта)
У четвер очікується потепління.
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні похолодає, практично кожен день будуть йти опади.
У понеділок в Україні місцями пройде сніг. На заході до -14°, у центрі та на півночі до -12°. На сході стовпчик термометра опуститься до -11°, на півдні до +2°.
У вівторок, 6 лютого, в Україні практично без опадів. На заході до -14°.
У середу, 7 лютого, у країні без опадів, очікується потепління. Найхолодніше буде на сході - до -6°. В інших регіонах до -4°.
У четвер пройдуть дощі та мокрий сніг. Вночі по країні -3°...+7°, вдень на півдні до +13°.
У п'ятницю місцями пройде сніг. На заході до -10°, в інших регіонах -5°...+2°.
10 та 11 лютого в Україні місцями очікуються опади. У суботу вночі найхолодніше буде на сході - до -5°, на решті території -4°...+5°. Вдень температура по країні -1°...+11°. У неділю вночі на сході до -8°, вдень в Україні від -1° до +9°.
Народний прогноз
5 лютого - у цей день птахи сидять на снігу - до відлиги. 6 лютого - Ксенії. Ксенії - перелом зими. Цей день називали в народі весновказівник, оскільки вважалося: яка Ксенія, така буде і весна.
У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до -5°
7 лютого - Григорій Богослов. Яка погода до обіду, такою буде і перша половина наступної зими, а погода після обіду передбачала погоду на другу половину наступної зими.
8 лютого. У цей день сонце на літо повертає. Помітно, що дні стали довшими. 9 лютого. Якщо хмари у цей день йдуть проти вітру - до заметілі.
10 лютого - Єфремов день. Вважається, якщо вітер на Єфрема пронісся - літо, швидше за все, буде сирим і холодним. 11 лютого - це день Лаврентія та Власа. Сильні морози у цей день обіцяють спекотне літо.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°