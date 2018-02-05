Погода на тиждень: в Україні похолодає та пройдуть снігопади (карта)

У четвер очікується потепління.

Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні похолодає, практично кожен день будуть йти опади.

У понеділок в Україні місцями пройде сніг. На заході до -14°, у центрі та на півночі до -12°. На сході стовпчик термометра опуститься до -11°, на півдні до +2°.

Прогноз на 5 лютого / УНІАН

У вівторок, 6 лютого, в Україні практично без опадів. На заході до -14°.

Прогноз на 6 лютого / УНІАН

У середу, 7 лютого, у країні без опадів, очікується потепління. Найхолодніше буде на сході - до -6°. В інших регіонах до -4°.

Прогноз на 7 лютого / УНІАН

У четвер пройдуть дощі та мокрий сніг. Вночі по країні -3°...+7°, вдень на півдні до +13°.

Прогноз на 8 лютого / УНІАН

У п'ятницю місцями пройде сніг. На заході до -10°, в інших регіонах -5°...+2°.

Прогноз на 9 лютого / УНІАН

10 та 11 лютого в Україні місцями очікуються опади. У суботу вночі найхолодніше буде на сході - до -5°, на решті території -4°...+5°. Вдень температура по країні -1°...+11°. У неділю вночі на сході до -8°, вдень в Україні від -1° до +9°.

Прогноз на 10 лютого / УНІАН

Прогноз на 11 лютого / УНІАН

Народний прогноз

5 лютого - у цей день птахи сидять на снігу - до відлиги. 6 лютого - Ксенії. Ксенії - перелом зими. Цей день називали в народі весновказівник, оскільки вважалося: яка Ксенія, така буде і весна.

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7 лютого - Григорій Богослов. Яка погода до обіду, такою буде і перша половина наступної зими, а погода після обіду передбачала погоду на другу половину наступної зими.

8 лютого. У цей день сонце на літо повертає. Помітно, що дні стали довшими. 9 лютого. Якщо хмари у цей день йдуть проти вітру - до заметілі.

10 лютого - Єфремов день. Вважається, якщо вітер на Єфрема пронісся - літо, швидше за все, буде сирим і холодним. 11 лютого - це день Лаврентія та Власа. Сильні морози у цей день обіцяють спекотне літо.

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