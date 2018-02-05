У Карпатах зберігається лавинна небезпека

13:34, 5 лютого 2018
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У горах очікуються снігопади та хуртовини.

У Карпатах очікується лавинна небезпека / Фото УНІАН
У Карпатах очікується лавинна небезпека / Фото УНІАН

Сьогодні, 5 лютого, у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека 3 рівня.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 5 лютого у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами у горах Iвано-Франкiвської, Львівської та у високогір'ї Закарпатської областей очікується сніголавинна небезпека 3 рівня.

Нагадаємо, 5 лютого майже по всій Україні очікується ожеледиця.

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