В Індонезії ураган пошкодив більше сотні будинків

14:43, 5 лютого 2018
60
0

Від урагану постраждав округ Чілакап.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Ураган в Індонезії пошкодив 161 будинок, одна людина загинула.

Франція та Німеччина готуються до повеней

Через стихію десятки людей були змушені покинути свої будинки і сховатися в будинках своїх сусідів і родичів, повідомляє Сіньхуа з посиланням на індонезійське Національне агентство з ліквідації наслідків лиха.

Ураган накрив 2 лютого округ Чілакап. Місцева влада проводить оцінку ризиків стихійного лиха.

Нагадаємо, щонайменше десять людей загинули в результаті потужного шторму, який накрив європейські країни.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж) Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео) На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)
В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж) В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин