В Індонезії ураган пошкодив більше сотні будинків

Від урагану постраждав округ Чілакап.

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Ураган в Індонезії пошкодив 161 будинок, одна людина загинула.

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Через стихію десятки людей були змушені покинути свої будинки і сховатися в будинках своїх сусідів і родичів, повідомляє Сіньхуа з посиланням на індонезійське Національне агентство з ліквідації наслідків лиха.

Ураган накрив 2 лютого округ Чілакап. Місцева влада проводить оцінку ризиків стихійного лиха.

Нагадаємо, щонайменше десять людей загинули в результаті потужного шторму, який накрив європейські країни.