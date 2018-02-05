Сильні снігопади накрили Балкани

Негода порушила рух транспорту.

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Сильні снігопади прийшли до Балканських країн - Хорватії та Словенії.

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Місцеві жителі до таких снігопадів виявилися не готовими, передає Euronews.

Через снігопад проїхати дорогами поблизу словенської столиці – Любляни – виявилося непростим завданням, особливо в годину-пік.

Схожа ситуація і в сусідній Хорватії. Через негоду поруч з містом Карловац сталася аварія. Водій шкільного автобуса не впорався з керуванням, і транспортний засіб впав в яр. Двоє людей отримали поранення.

Нагадаємо, одна людина стала жертвою сильного снігопаду, який накрив Москву (РФ) 4 лютого.