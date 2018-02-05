Сильні снігопади накрили Балкани

15:51, 5 лютого 2018
139
0

Негода порушила рух транспорту.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сильні снігопади прийшли до Балканських країн - Хорватії та Словенії.

Погода на тиждень: в Україні похолодає та пройдуть снігопади (карта)

Місцеві жителі до таких снігопадів виявилися не готовими, передає Euronews.

Через снігопад проїхати дорогами поблизу словенської столиці – Любляни – виявилося непростим завданням, особливо в годину-пік.

Схожа ситуація і в сусідній Хорватії. Через негоду поруч з містом Карловац сталася аварія. Водій шкільного автобуса не впорався з керуванням, і транспортний засіб впав в яр. Двоє людей отримали поранення.

Нагадаємо, одна людина стала жертвою сильного снігопаду, який накрив Москву (РФ) 4 лютого.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж) Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні
В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж) В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин