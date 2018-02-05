Завтра в Україні місцями пройде сніг, на заході до -15° (відеопрогноз)

16:30, 5 лютого 2018
318
0

Найтепліше буде в південних регіонах.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 6 лютого, в Україні місцями пройде сніг, на заході до -15°.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека

На сході практично без опадів, температура до -10°. Жителів південних регіонів очікують снігопади. Температура до +5°.

На заході України у вівторок без опадів. Температура до -15°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до -11°. У центрі місцями пройде сніг, температура до -10°.

За народним прогнозом, 6 лютого – Ксенії. Ксенії - перелом зими. Цей день називали в народі весновказівником, оскільки вважалося: яка Ксенія, така буде і весна.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж) Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео) На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)
В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж) В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин