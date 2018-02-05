У Києві завтра без опадів, вдень температура до -2°

Увечері стовпчик термометра опуститься до -7°.

Завтра у Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 лютого в Києві без опадів, температура до -10°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -2°, ввечері -7°. Вітер західний і південно-східний, до 4,0 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:27, а зайде у 16:57.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 6 лютого, в Україні місцями пройде сніг, на заході до -15°.

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