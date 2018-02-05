Україна у полоні морозів: синоптики розповіли, коли очікувати потепління (відео)
З 8 лютого, за прогнозом Гідрометцентру, в Україні потеплішає до -2...+3 градусів вдень.
Синоптики прогнозують різке зниження температури, упродовж доби вона впаде на 10 градусів.
Через стрімке похолодання та сильні зливи для школярів в Ізмаїлі на Одещині сьогодні оголосили додатковий вихідний. У західних областях - сніг.
Погода на тиждень: в Україні похолодає та пройдуть снігопади (карта)
Сотня населених пунктів залишається без світла. У Львові снігопад завалив із десяток дерев, на Рівненщині за добу випала півмісячна норма опадів. Надзвичайники витягли з кюветів чотири десятки авто.
Морози, за прогнозами синоптиків, тріщатимуть до 7 лютого. Вже з 8-го очікується новий циклон, температура повітря дещо підвищиться, прогнозується мокрий сніг та ожеледиця.
Як повідомляла Погода УНІАН, у вівторок, 6 лютого, в Україні місцями пройде сніг, на заході до -15°.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°