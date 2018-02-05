Україна у полоні морозів: синоптики розповіли, коли очікувати потепління (відео)

18:16, 5 лютого 2018
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З 8 лютого, за прогнозом Гідрометцентру, в Україні потеплішає до -2...+3 градусів вдень.

Синоптики прогнозують різке зниження температури, упродовж доби вона впаде на 10 градусів.

Через стрімке похолодання та сильні зливи для школярів в Ізмаїлі на Одещині сьогодні оголосили додатковий вихідний. У західних областях - сніг.

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Сотня населених пунктів залишається без світла. У Львові снігопад завалив із десяток дерев, на Рівненщині за добу випала півмісячна норма опадів. Надзвичайники витягли з кюветів чотири десятки авто.

Морози, за прогнозами синоптиків, тріщатимуть до 7 лютого. Вже з 8-го очікується новий циклон, температура повітря дещо підвищиться, прогнозується мокрий сніг та ожеледиця.

Як повідомляла Погода УНІАН, у вівторок, 6 лютого, в Україні місцями пройде сніг, на заході до -15°.

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