В Україні сьогодні місцями пройде сніг, у більшості областей збережеться морозна погода (карта)

08:01, 6 лютого 2018
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Опади очікуються на сході та півдні країни.

Сьогодні в Україні місцями пройде сніг / УНІАН
Сьогодні в Україні місцями пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 6 лютого, в Україні місцями пройде сніг, на заході до -15°.

Сильні снігопади накрили Балкани

На сході практично без опадів, температура до -10°. Жителів південних регіонів очікують снігопади. Температура до +5°.

На заході України у вівторок без опадів. Температура до -15°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до -11°. У центрі місцями пройде сніг, температура до -10°.

Прогноз на 6 лютого / УНІАН
Прогноз на 6 лютого / УНІАН

За народним прогнозом, 6 лютого – Ксенії. Ксенії - перелом зими. Цей день називали в народі весновказівником, оскільки вважалося: яка Ксенія, така буде і весна.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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