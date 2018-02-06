Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до -2°

08:30, 6 лютого 2018
34
0

У столиці сьогодні буде сонячно.

У столиці без опадів / УНІАН
У столиці без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 лютого в Києві без опадів, температура до -10°.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -2°, ввечері -7°. Вітер західний і південно-східний, до 4,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:27, а зайде у 16:57.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 6 лютого, в Україні місцями пройде сніг, на заході до -15°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз)
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж) Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео) На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)
У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні
В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж) В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин