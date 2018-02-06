Через негоду на Львівщині залишаються знеструмленими 22 населені пункти

09:31, 6 лютого 2018
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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

На Львівщині знеструмлено 22 населені пункти / Фото УНІАН
На Львівщині знеструмлено 22 населені пункти / Фото УНІАН

Через негоду у Львівській області залишаються знеструмленими 22 населені пункти.

Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до -2°

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, на Львівщині залишаються знеструмленими 22 населені пункти. Зазначається, що до відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у вівторок, 6 лютого, в Україні місцями пройде сніг, на заході до -15°.

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