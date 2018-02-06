Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Івано-Франківській області

10:35, 6 лютого 2018
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Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Сьогодні, 6 лютого, у горах Івано-Франківської очікується лавинна небезпека.

Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до -2°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"6 лютого у горах Івано-Франківської  області зберігається значна сніголавинна  небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через негоду у Львівській області залишаються знеструмленими 22 населені пункти.

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