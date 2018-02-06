У пустелі Сахара випав сніг

11:46, 6 лютого 2018
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Температура повітря опустилася до мінусових значень.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У спекотному Марокко температура повітря опустилася до мінусових значень і пройшов сильний снігопад.

У Марокко раптовий снігопад спричинив транспортний колапс (відео)

Зима, яка більше характерна для північної Європи, дійшла до містечка Загора, розташованого недалеко від межі з Сахарою, повідомляє Euronews.

Завалені снігом дороги вийшли розчищати армійські підрозділи.

Нагадаємо, на півдні Австралії посеред літа випав сніг. За одну ніч південь країни вкрило снігом, а температура впала до нуля.

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