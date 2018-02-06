На річках України очікується підвищення рівнів води

12:32, 6 лютого 2018
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Надалі очікується встановлення льодоставу.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН
На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Протягом 6-7 лютого на річках басейну Прип'яті очікується підвищення рівнів води.

Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до -2°

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометцентр.

"6-7 лютого у зв'язку зі значним похолоданням на річках басейну Прип'яті очікується відновлення льодових явищ у вигляді заберегів та шуги з подальшим встановленням льодоставу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 лютого у горах Івано-Франківської очікується лавинна небезпека.

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