Синоптик розповіла, коли до України прийде потепління

Завтра в Україні без опадів, однак очікується ожеледиця.

Найближчими днями в Україні очікується потепління / УНІАН

8-9 лютого циклон з Італії принесе до України потепління з мокрим снігом.

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Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

За її словами 8 лютого потепління очікується на заході України, а 9 – майже по всій країні. Підвищення температури буде супроводжуватися снігом, мокрим снігом та відлигою.

Завтра, 7 лютого, в Україні без опадів, однак очікується ожеледиця.

Нагадаємо, у вівторок, 6 лютого, в Україні місцями пройде сніг, на заході до -15°.