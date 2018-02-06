Водіїв попереджають про погіршення погоди на Житомирщині
Нагальна вимога до водіїв вантажних транспортних засобів : мати в наявності ланцюги протиковзання, передній та задній гаки для буксирування та буксирувальний ремінь.
На Житомирщині водіїв попередили про погіршення погоди у регіоні.
«Починаючи з четверга та упродовж трьох наступних днів очікується значне ускладнення погодних умов: низька температура, сніг, сніг з дощем, місцями можливий сніговий накат та ожеледиця», - повідомили УНІАН у Службі автомобільних доріг у Житомирській області.
Це відомство, зважаючи на повідомлення синоптиків, просить водіїв під час руху за несприятливих погодних умов бути уважними та обережними та обирати швидкість руху, зважаючи на ситуацію на шляху.
«Нагальна вимога до водіїв вантажних транспортних засобів : мати в наявності ланцюги протиковзання, передній та задній гаки для буксирування та буксирувальний ремінь», - сказано у повідомленні.
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