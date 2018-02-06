Водіїв попереджають про погіршення погоди на Житомирщині

14:08, 6 лютого 2018
98
0

Нагальна вимога до водіїв вантажних транспортних засобів : мати в наявності ланцюги протиковзання, передній та задній гаки для буксирування та буксирувальний ремінь.

На Житомирщині водіїв попередили про погіршення погоди у регіоні.

«Починаючи з четверга та упродовж трьох наступних днів очікується значне ускладнення погодних умов: низька температура, сніг, сніг з дощем, місцями можливий сніговий накат та ожеледиця», - повідомили УНІАН у Службі автомобільних доріг у Житомирській області.

Це відомство, зважаючи на повідомлення синоптиків, просить водіїв під час руху за несприятливих погодних умов бути уважними та обережними  та обирати швидкість руху, зважаючи на ситуацію на шляху.

«Нагальна вимога до водіїв вантажних транспортних засобів : мати в наявності ланцюги протиковзання, передній та задній гаки для буксирування та буксирувальний ремінь», - сказано у повідомленні.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж) Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні
В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж) В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин