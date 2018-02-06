Укргідрометцентр попереджає про різку зміну погоди: очікуються дощі, сніг та сильний вітер
На дорогах країни очікується ожеледиця.
Протягом 8-9 лютого в Україні суттєво зміниться погода, очікуються дощі, сніг та сильний вітер.
Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до -2°
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, 8 лютого внаслідок впливу активного циклону в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях очікується сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.
Протягом 9 лютого в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, місцями Київській та Чернігівській областях сильний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини (приріст снігового покриву 10-20 см), на дорогах ожеледиця. У Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Крім того, 8 лютого по всій Україні, вночі 9 лютого на Лівобережжі посилення вітру до 15-20 м/с.
Нагадаємо, 6 лютого в Україні місцями пройде сніг, на заході до -15°.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°