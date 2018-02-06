Укргідрометцентр попереджає про різку зміну погоди: очікуються дощі, сніг та сильний вітер

14:22, 6 лютого 2018
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На дорогах країни очікується ожеледиця.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Протягом 8-9 лютого в Україні суттєво зміниться погода, очікуються дощі, сніг та сильний вітер.

Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до -2°

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 8 лютого внаслідок впливу активного циклону в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях очікується сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.

Протягом 9 лютого в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, місцями Київській та Чернігівській областях сильний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини (приріст снігового покриву 10-20 см), на дорогах ожеледиця. У Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Крім того, 8 лютого по всій Україні, вночі 9 лютого на Лівобережжі посилення вітру до 15-20 м/с.

Нагадаємо, 6 лютого в Україні місцями пройде сніг, на заході до -15°.

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