У Китаї через аномальні морози повністю замерз другий за величиною водоспад

Висота водоспаду складає близько 20 метрів.

Водоспад Хукоу замерз через сильні морози / Скріншот

Водоспад Хукоу на річці Хуанхе - другий за величиною водоспад Китаю - повністю замерз через сильні холоди.

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Хуанхе розташований на кордоні провінцій Шеньсі і Шаньсі, русло річки в цьому місці різко звужується, і вируючі води зриваються вниз. Висота водоспаду складає близько 20 метрів, повідомляє Сіньхуа.

Нещодавно температура повітря тут опустилася до мінус 17 градусів, і 3 лютого водоспад покрився льодом. Місцеві жителі кажуть, що раніше водоспад замерзав лише частково, але цього року через аномальні холоди він покрився льодом повністю.

Нагадаємо, американський штат Массачусетс "накрили" небувалі морози і скували океан біля узбережжя півострова Кейп-Код.