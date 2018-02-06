Завтра в Україні практично без опадів, у більшості областей потепліє (відеопрогноз)

16:30, 6 лютого 2018
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Найтепліше буде в південних регіонах.

Завтра в Україні практично без опадів / УНІАН
Завтра в Україні практично без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 лютого в Україні практично без опадів, на півдні до +8°.

Укргідрометцентр попереджає про різку зміну погоди: очікуються дощі, сніг та сильний вітер

На сході без опадів, температура до -6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +8°.

На заході України в середу практично без опадів. Температура до +3°.

У північних областях пройде сніг. Температура до -5°. У центрі без опадів, температура до -5°.

За народним прогнозом, 7 лютого - Григорій Богослов. Яка погода до обіду, такою буде і перша половина наступної зими, а погода після обіду передбачала погоду на другу половину наступної зими.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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