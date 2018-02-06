У Києві завтра пройде сніг, температура до -3°

Вдень температура 0°.

У Києві завтра пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 7 лютого, у Києві пройде сніг, температура до -3°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -2°. Вітер південний і південно-східний, до 5,8 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:26, а зайде у 16:58.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в Україні практично без опадів, на півдні до +8°.

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