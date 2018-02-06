Внаслідок землетрусу на Тайвані двоє людей загинули, 114 постраждали

22:29, 6 лютого 2018
78
0

Обрушилося п'ять будівель, у тому числі будівля готелю, де виявилися заблокованими 29 осіб.

З-за удару стихії на Тайвані обрушилися п'ять будівель / фото earthquake.usgs.gov
З-за удару стихії на Тайвані обрушилися п'ять будівель / фото earthquake.usgs.gov

Біля узбережжя Тайваню стався землетрус магнітудою 6,4, внаслідок якого щонайменше двоє людей загинули, ще 114 постраждали.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на дані китайського телеканалу CGTN в Twitter.

На гірськолижному курорті в Японії сталося виверження вулкана, є жертви (фото)

За інформацією телеканалу, через удар стихії на Тайвані обрушилося п'ять будівель, у тому числі будівля готелю, де виявилися заблокованими 29 осіб, пошкоджено міст, понад 500 будинків залишилися без електрики.

Підземні поштовхи було зафіксовано раніше у вівторок біля східного узбережжя острова. Спочатку Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр повідомляв, що їхня магнітуда становила 6,2, проте пізніше її було підвищено до 6,4.

Епіцентр землетрусу розташований за 102 км на південь від Тайбея і 22 км на північний схід від міста Хуалянь, столиці однойменного повіту, осередок землетрусу залягав на глибині 15 км. Пізніше було зафіксовано не менше семи афтершоків магнітудою від 4,0 до 5,3.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж) Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео) На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)
У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин