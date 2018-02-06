Внаслідок землетрусу на Тайвані двоє людей загинули, 114 постраждали

Обрушилося п'ять будівель, у тому числі будівля готелю, де виявилися заблокованими 29 осіб.

З-за удару стихії на Тайвані обрушилися п'ять будівель / фото earthquake.usgs.gov

Біля узбережжя Тайваню стався землетрус магнітудою 6,4, внаслідок якого щонайменше двоє людей загинули, ще 114 постраждали.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на дані китайського телеканалу CGTN в Twitter.

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За інформацією телеканалу, через удар стихії на Тайвані обрушилося п'ять будівель, у тому числі будівля готелю, де виявилися заблокованими 29 осіб, пошкоджено міст, понад 500 будинків залишилися без електрики.

Підземні поштовхи було зафіксовано раніше у вівторок біля східного узбережжя острова. Спочатку Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр повідомляв, що їхня магнітуда становила 6,2, проте пізніше її було підвищено до 6,4.

Епіцентр землетрусу розташований за 102 км на південь від Тайбея і 22 км на північний схід від міста Хуалянь, столиці однойменного повіту, осередок землетрусу залягав на глибині 15 км. Пізніше було зафіксовано не менше семи афтершоків магнітудою від 4,0 до 5,3.