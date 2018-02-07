На Тайвані подвоїлася кількість постраждалих від землетрусу (фото, відео)
Землетрус магнітудою 6.4, в результаті якого загинули 2 людини, стався пізно ввечері 6 лютого.
Кількість постраждалих в результаті сильного землетрусу на Тайвані зросла до 214 осіб.
Про це повідомляє Reuters.
За даними Центрального телебачення Китаю, в результаті землетрусу, який стався пізно ввечері, постраждали 219 осіб, 173 людини не виходять на зв'язок, передає РИА Новости.
Землетрус магнітудою 6.4, в результаті якого загинули 2 людини, стався пізно ввечері 6 лютого поблизу тайванського прибережного міста Хуалянь.
Дві людини опинилися під уламками готелю Маршал, який обвалився в результаті землетрусу.
Через стихійне лихо також обвалилися чотири інші будівлі, в тому числі два готелі і військовий госпіталь. Крім того в місті зруйновані, або не можуть бути використані через землетрус два мости.
"Президент попросив кабінет міністрів і відповідні міністерства негайно запустити "механізм при стихійних лихах" і найшвидшим чином працювати над усуненням наслідків", - йдеться в заяві адміністрації президента Цай Инвень.
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