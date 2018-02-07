У Києві сьогодні без опадів, вдень температура 0°

08:30, 7 лютого 2018
82
0

У столиці сьогодні буде хмарно.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 7 лютого, у Києві без опадів, температура до -3°.

Укргідрометцентр попереджає про різку зміну погоди: очікуються дощі, сніг та сильний вітер

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -2°. Вітер південний і південно-східний, до 5,8 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:26, а зайде у 16:58.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в Україні практично без опадів, на півдні до +8°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж) Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео) На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин