В Україні оголосили штормове попередження: очікуються снігопади та сильний вітер

Місцями випаде 10-20 см снігу.

Завтра в Україні очікується погіршення погодних умов / УНІАН

В Україні оголосили штормове попередження на 8-9 лютого, очікуються дощі, снігопади та сильний вітер.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вдень 8 лютого в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. Протягом 9 лютого в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, місцями Київській та Чернігівській областях сильний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини (приріст снігового покриву 10-20 см), на дорогах ожеледиця; у Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Також 8 лютого по всій Україні, вночі 9 лютого на Лівобережжі посилення вітру до 15-20 м/с.

Нагадаємо, 7 лютого в Україні практично без опадів, на півдні до +8°.