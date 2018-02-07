У результаті землетрусу та Тайвані загинули чотири людини

10:44, 7 лютого 2018
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Ще 219 осіб постраждали.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Чотири людини загинули в результаті потужного землетрусу, який стався 6 лютого біля узбережжя повіту Хуалянь на Тайвані.

Біля узбережжя Аляски стався землетрус, оголошена загроза цунамі

Постраждали 219 осіб, доля ще 145 осіб залишається невідомою, повідомляє Сіньхуа.

Епіцентр землетрусу знаходився в точці з координатами 24,13 градуса північної широти і 121,71 градуса східної довготи, гіпоцентр залягав на глибині 11 км

Відзначається, що з 4 лютого в морській акваторії поблизу Хуаляня сталося більше 100 відчутних землетрусів.

Раніше повідомлялося про двох загиблих.

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