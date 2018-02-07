Рекордні снігопади накрили Японію

Через снігопад на автодорозі виявилися заблокованими 1500 автомобілів.

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У японській префектурі Фукуй рекордні снігопади призвели до загибелі однієї людини.

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Ймовірно, загиблий отруївся чадним газом: чоловік заснув у машині з включеним двигуном, а сніг заблокував вихлопну трубу, повідомляє Euronews.

Через снігопад на автостраді виявилися заблокованими 1500 автомобілів. Багато доріг влада була змушена закрити. Через негоду не працюють дитячі садки та початкові школи.

Відзначається, що за добу в деяких регіонах Японії випало півтора метра снігу, що в шість разів перевищує норму.

Нагадаємо, одна людина стала жертвою сильного снігопаду, що накрив Москву (РФ) 4 лютого.