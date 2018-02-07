Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Сьогодні, 7 лютого, у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека 3 рівня.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Так, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами у горах Iвано-Франкiвської та у високогір'ї східної частини Закарпатської областей зберігається сніголавинна небезпека 3 рівня.

Також повідомляється, що орієнтовно 2-5 лютого з гори Плай зійшла лавина об'ємом 9600 кубометрiв. З північно-східного схилу гори Брецкул зійшло 4 лавини свіжого снігу. Орієнтована дата сходження - 5-7 лютого. Об'єми і збитки встановлюються.

Нагадаємо, в Україні оголосили штормове попередження на 8-9 лютого, очікуються дощі, снігопади та сильний вітер.