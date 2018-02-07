У Китаї через сильні морози постраждали 440 тисяч осіб

14:05, 7 лютого 2018
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Морози завдали шкоди сільгоспугіддям на площі 38,67 тисяч га.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Через сильні морози в провінції Юньнань на південному заході Китаю постраждали 440 тисяч осіб.

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Як повідомляє Сіньхуа з дані управління по цивільних справах провінції, в результаті похолодання в регіоні постраждали 440 тис осіб, також було завдано шкоди сільгоспугіддям на площі 38,67 тисяч га.

Нагадаємо, більше 40 людей загинули за 24 години в Індії через холод. Всього жертвами морозів стали 143 людини.

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