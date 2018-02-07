Потужний снігопад у Парижі призвів до хаосу на дорогах

14:51, 7 лютого 2018
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У багатьох департаментах Франції ввели помаранчевий рівень тривоги.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Потужний снігопад у столиці Франції Парижі та регіоні Іль-де-Франс призвів до хаосу на автошляхах і в залізничному сполученні.

У пустелі Сахара випав сніг

Через потужні опади, холодну погоду та ожеледицю метеослужба ввела у 15 департаментах Франції помаранчевий рівень тривоги, повідомляє Euronews.

Транспортні засоби, які перевозять учнів до шкільних установ, залишилися в депо, батькам було рекомендовано самостійно забирати дітей.

Увечері автомобілісти не могли потрапити додому, використовуючи звичні маршрути: частина трас була закрита для руху, наземний громадський транспорт не ходив, і багато людей змушені були добиратися автостопом.

У той же час на залізниці швидкість поїздів через снігопади була різко знижена.

Нагадаємо, в японській префектурі Фукуї рекордні снігопади призвели до загибелі однієї людини.

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