На Тайвані стався землетрус магнітудою 5,0

15:32, 7 лютого 2018
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Про потерпілих і руйнування поки не повідомляється.

На Тайвані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
На Тайвані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрус магнітудою 5,0 стався біля узбережжя повіту Хуалянь на Тайвані 7 лютого.

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Епіцентр підземного поштовху знаходився в точці з координатами 23,98 градуса північної широти і 121,79 градуса східної довготи. Осередок землетрусу залягав на глибині 13 км, передає Сіньхуа з посиланням на Китайський центр сейсмологічних мереж.

Про потерпілих і руйнування не повідомляється.

Нагадаємо, чотири людини загинули в результаті потужного землетрусу, який стався 6 лютого біля узбережжя повіту Хуалянь на Тайвані.

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