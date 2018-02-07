На Тайвані стався землетрус магнітудою 5,0
Про потерпілих і руйнування поки не повідомляється.
Землетрус магнітудою 5,0 стався біля узбережжя повіту Хуалянь на Тайвані 7 лютого.
Біля узбережжя Аляски стався землетрус, оголошена загроза цунамі
Епіцентр підземного поштовху знаходився в точці з координатами 23,98 градуса північної широти і 121,79 градуса східної довготи. Осередок землетрусу залягав на глибині 13 км, передає Сіньхуа з посиланням на Китайський центр сейсмологічних мереж.
Про потерпілих і руйнування не повідомляється.
Нагадаємо, чотири людини загинули в результаті потужного землетрусу, який стався 6 лютого біля узбережжя повіту Хуалянь на Тайвані.
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