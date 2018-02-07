Завтра до України прийде потепління з мокрим снігом та дощами (відеопрогноз)

На півдні вдень до +12°.

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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 8 лютого, практично по всій Україні пройдуть снігопади та дощі, на півдні до +12°.

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На сході без опадів, температура до +4°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +12°.

На заході України у четвер пройдуть снігопади. Температура до +2°.

У північних областях також пройде сніг. Температура до +1°. У центрі місцями пройдуть дощі і сніг, температура до +4°.

За народним прогнозом, 8 лютого сонце на літо повертає. Помітно, що дні стали довшими.

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