У Києві завтра пройде сніг, температура до +1°

У столиці завтра трохи потепліє.

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Згідно з даними Погода УНІАН, 8 лютого в Києві пройде сніг, температура до +1°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до 0°. Вітер східний та південно-західний, до 5,1 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:24, а зайде о 17:00.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 лютого, практично по всій Україні пройдуть снігопади та дощі, на півдні до +12°.

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