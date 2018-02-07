Синоптик показала, який циклон суне до України (карти)
До столиці циклон підійде ближче до завтрашнього вечора, 8 лютого.
До України суне циклон, який за добу пройде шлях з Італії і принесе опади й вітер.
Спочатку - південний захід та центр, а ближче до вечора - більшу частину України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.
У Києві завтра пройде сніг, температура до +1°
"Кияни. У нас циклон - ближче до завтрашнього четвергового вечора", - прогнозує вона.
"За добу циклон пройде шлях з Італії до України і почне засипати, заливати і задувати", - додала синоптик.
Як повідомляла Погода УНІАН, у четвер, 8 лютого, практично по всій Україні пройдуть снігопади та дощі, на півдні до +12°.
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