Синоптик показала, який циклон суне до України (карти)

До столиці циклон підійде ближче до завтрашнього вечора, 8 лютого.

В Україні з приходом циклону очікуються опади / фото УНІАН

До України суне циклон, який за добу пройде шлях з Італії і принесе опади й вітер.

Спочатку - південний захід та центр, а ближче до вечора - більшу частину України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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"Кияни. У нас циклон - ближче до завтрашнього четвергового вечора", - прогнозує вона.

"За добу циклон пройде шлях з Італії до України і почне засипати, заливати і задувати", - додала синоптик.

Як повідомляла Погода УНІАН, у четвер, 8 лютого, практично по всій Україні пройдуть снігопади та дощі, на півдні до +12°.

facebook.com/tala.didenko