Циклон "Мартіна" принесе опади до України: подекуди насипле до 20 сантиметрів снігу (відео)
Циклон вируватиме на території нашої країни протягом двох днів.
До України прямує циклон "Мартіна", він утворився над Італією, а тепер дістався до Сербії й Румунії, а вже завтра прийде до України.
Синоптики кажуть, що сильно сніжитиме на Заході країни та на Вінниччині й Житомирщині. Там насипле до 20 см снігу.
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Ближче до центру прогнозують дощі зі снігом, а от жителям Одещини та Миколаївщини слід готуватися до зливи. За два дні циклон відійде, а разом із ним - й опади.
"На 11-12 лютого у більшості областей погода переважно без опадів, за винятком півдня. Денна температура очікується після відходу циклону від -4° до +1°", - прогнозує Наталія Голеня, провідний синоптик.
Як повідомляла Погода УНІАН, у четвер, 8 лютого, практично по всій Україні пройдуть снігопади та дощі, на півдні до +12°.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°