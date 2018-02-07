Циклон "Мартіна" принесе опади до України: подекуди насипле до 20 сантиметрів снігу (відео)

Циклон вируватиме на території нашої країни протягом двох днів.

До України прямує циклон "Мартіна", він утворився над Італією, а тепер дістався до Сербії й Румунії, а вже завтра прийде до України.

Синоптики кажуть, що сильно сніжитиме на Заході країни та на Вінниччині й Житомирщині. Там насипле до 20 см снігу.

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Ближче до центру прогнозують дощі зі снігом, а от жителям Одещини та Миколаївщини слід готуватися до зливи. За два дні циклон відійде, а разом із ним - й опади.

"На 11-12 лютого у більшості областей погода переважно без опадів, за винятком півдня. Денна температура очікується після відходу циклону від -4° до +1°", - прогнозує Наталія Голеня, провідний синоптик.

Як повідомляла Погода УНІАН, у четвер, 8 лютого, практично по всій Україні пройдуть снігопади та дощі, на півдні до +12°.