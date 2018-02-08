На Тайвані стався шостий землетрус за добу

Зазначається, що станом на вечір середи щонайменше сім осіб загинули та 67 осіб вважаються зниклими без вісті.

У середу, 7 лютого, о 23:21 за місцевим часом на острові Тайвань, який знаходиться в 150 кілометрах від Китаю, стався вже шостий за останні 24 години землетрус.

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Підземні поштовхи силою 5,7 балів Геологічна служба США зафіксувала на глибині 10,8 км в морі, у 19 кілометрах від міста Хуалянь, повідомляє News Asia.

Зазначається, що станом на вечір середи щонайменше сім осіб загинули та 67 осіб числяться зниклими без вісті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чотири людини загинули в результаті потужного землетрусу, який стався 6 лютого біля узбережжя повіту Хуалянь на Тайвані.

Тоді через удар стихії на Тайвані обрушилося п'ять будівель, у тому числі будівля готелю, де виявилися заблокованими 29 осіб, пошкоджено міст, понад 500 будинків залишилися без електрики.