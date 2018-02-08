На Тайвані стався шостий землетрус за добу

02:02, 8 лютого 2018
262
0

Зазначається, що станом на вечір середи щонайменше сім осіб загинули та 67 осіб вважаються зниклими без вісті.

У середу, 7 лютого, о 23:21 за місцевим часом на острові Тайвань, який знаходиться в 150 кілометрах від Китаю, стався вже шостий за останні 24 години землетрус.

На Тайвані подвоїлася кількість постраждалих від землетрусу (фото, відео)

Підземні поштовхи силою 5,7 балів Геологічна служба США зафіксувала на глибині 10,8 км в морі, у 19 кілометрах від міста Хуалянь, повідомляє News Asia.

Зазначається, що станом на вечір середи щонайменше сім осіб загинули та 67 осіб числяться зниклими без вісті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чотири людини загинули в результаті потужного землетрусу, який стався 6 лютого біля узбережжя повіту Хуалянь на Тайвані.

Тоді через удар стихії на Тайвані обрушилося п'ять будівель, у тому числі будівля готелю, де виявилися заблокованими 29 осіб, пошкоджено міст, понад 500 будинків залишилися без електрики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео) Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео)
Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж) Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж) В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин